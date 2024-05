Feirão do Imposto acontece neste sábado em Londrina

O Feirão do Imposto será realizado neste sábado (25) pela ACIL Jovem - conselho da Associação Comercial e Industrial voltado ao estímulo do empreendedorismo e à formação de lideranças. Durante o Feirão, estabelecimentos oferecem serviços e produtos com descontos equivalentes à incidência de tributos. Vários empresários brasileiros participam todo ano do Feirão do Imposto, uma forma de conscientizar a população para a alta carga tributária do país.





Empresas parceiras

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em Londrina, o Feirão do Imposto vai contar com a participação do Auto Posto Belo Horizonte (R. Goiás, 1544), Mercado Cinco Corações (Av. Garibaldi Deliberador, 837), lojas da rede Léo Cosméticos, lojas dos Móveis Brasília, Supermercado W. Brasil (Av. Giocondo Maturi, 755), Amadeus Bierhaus (Av. Harry Prochet, 305), Tubarão Limpeza (Av. Tiradentes, 190) e Posto Cupimzão (Av. Inglaterra, 88), entre outras empresas.





Os descontos variam de estabelecimento para estabelecimento. Os postos Cupimzão e Belo Horizonte vão disponibilizar 5 litros de gasolina sem impostos para os primeiros 50 clientes. Já o Supermercado W. Brasil vai oferecer descontos em produtos como cerveja, macarrão, sabão em pó, pão de forma, biscoito recheado, papel higiênico, achocolatado, refresco, refrigerante e mistura condensada. A Amadeus vai trazer descontos em quatro tipos de chope: IPA, Double Pilsner, Lenin Kolsch e Rauch Brown. A rede Léo Cosméticos vai dar descontos em produtos para cuidados com o cabelo e a pele.

Publicidade





Ações





A ACIL Jovem também vai promover uma ação de conscientização em vários locais da cidade. No sábado (25), às 9hs, a equipe estará no Calçadão. Ao meio-dia, o trabalho será realizado nos postos Belo Horizonte e Cupimzão. Às 16hs, o pessoal estará na Amadeus Bierhaus (Mercadão da Prochet).

Publicidade





Dígitos que sufocam





A nível nacional, o Feirão do Imposto é coordenado pela Conaje (Confederação Nacional de Jovens Empreendedores). O tema deste ano é Dígitos que sufocam, e revela como os impostos afetam o dia a dia das pessoas nas diferentes regiões do Brasil. A ação está programada para acontecer em pelo menos 17 estados e busca intensificar o debate público sobre a importância de uma reforma tributária para a criação de impostos mais justos e transparentes. Ao praticar os descontos equivalentes aos tributos pagos, os empresários alertam para uma destinação mais efetiva dos recursos públicos, trabalhando a conscientização e o impacto social.

Publicidade





“A campanha deste ano busca evidenciar como a elevada carga tributária pode ser sufocante para nós e também para a economia como um todo. Então nós, da ACIL Jovem, queremos destacar o impacto real dos impostos sobre o bolso dos brasileiros, mostrando como os tributos dificultam muitas vezes o acesso a bens e serviços, afetam o nosso poder de compra e prejudicam o desenvolvimento da economia. As nossas ações neste ano são uma oportunidade para o cidadão exigir maior transparência na arrecadação, na utilização dos recursos, na qualidade do serviço. Por parte das empresas, participar deste evento também demonstra uma responsabilidade social, promovendo uma comunidade muito mais bem informada”, destaca Gabriel Ramos, da ACIL Jovem.





Impostômetro





Até esta quarta-feira (22), o Impostômetro (impostometro.com.br), que mede a carga de impostos pagos pelos brasileiros anualmente, já ultrapassou a marca de R$ 1,434 trilhão, referente a 2024. Em Londrina, o valor correspondente passou dos R$ 405 milhões.





LEIA TAMBÉM: