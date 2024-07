Festa junina para pets em Londrina inclui desfile, concurso e petisco na programação

Vestidos coloridos, bandanas, chapéus de palha e muito xadrez. Trajados a caráter para um arraiá pra lá de especial, cães e tutores aproveitaram a tarde gelada de sábado (13) para confraternizar e incentivar a socialização dos animais.





Promovido por uma creche de animais de Londrina, localizada na Avenida Juscelino Kubitschek, na região central, a atividade é uma forma de reunir toda a família para aproveitar as festividades de época enquanto passam um tempo de qualidade com os ‘aumigos’.



Há mais de uma década trabalhando com o cuidado de animais e há cinco com a creche voltada para o trabalho de socialização e gasto de energia física e mental dos alunos de quatro patas, a adestradora e empresária Paula Miranda dos Santos explica que a socialização é fundamental para o desenvolvimento de um cão saudável e equilibrado, o que envolve a exposição do animal a uma variedade de pessoas, animais, ambientes e situações.





Como forma de trabalhar a socialização dos cães através de um momento lúdico e com toda a família, o ‘aurraiá’ trouxe muita comida, bebida e diversão. Para os humanos, não faltou os quitutes típicos da época, como pipoca, paçoca, canjica e muito quentão.





Já para cães, o cardápio inclui petiscos e pipoca sem sal. Como momento de descontração, um desfile para premiar as melhores fantasias, além de uma piscina de bolinhas e uma cama elástica para os ‘aumigos’. Um bingo valendo alguns brindes também foi organizado para toda a família.

SOCIALIZAÇÃO





Santos ressalta que o ideal é começar o processo de socialização dos cães desde cedo, quando o animal ainda é filhote e está descobrindo o mundo.





“Fazendo isso da forma adequada, podemos prevenir problemas comportamentais, promover um comportamento mais seguro e ter mais previsibilidade em algumas situações que podem ser estressantes para os cães”, detalha.





