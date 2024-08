Festival Blues de Londrina promove série de shows ao longo da semana

O Festival Blues de Londrina vem aí, marcando presença em sua 14ª edição que solidifica as bases de um evento consagrado pela cidade e que promete entregar mais uma série de shows eletrizantes.





Todas as atrações se apresentam no palco do Bar Valentino, casa que abriga o Festival desde a sua primeira edição. Os shows começam na quinta (8) e seguem até sábado (10). “Este ano temos shows e artistas que já passaram pelos principais palcos do país, como Rock in Rio e Bourbon Street, por exemplo", afirma Kiko Jozzolino, diretor e idealizador do projeto.

BAGAGEM DE PESO





Na quinta-feira (08) os trabalhos começam ao som da banda Três Tigres Trio (Londrina), com Marcelo Celligoi (guitarra e vocais), Eduardo Assad Sahão (contrabaixo, teclados e vocais) e Pedro Moreira (bateria e vocais). Com sete anos de estrada, o grupo já dividiu o palco com atrações nacionais e internacionais do blues.

Logo em seguida, um dos pioneiros do blues nacional , o guitarrista Lancaster Ferreira (São Paulo), traz o seu show inédito "Fred King Tribute" ao palco do Festival, ao lado de uma super banda. O projeto tem a sua estreia em Londrina.





O álbum homônimo, gravado ao vivo, será lançado até o fim de agosto nas plataformas digitais. A banda tem Alexandre E. Campos (vocais), Adriano Moreira (bateria), Marcos Manfredini (contrabaixo), João Leopoldo (teclados) e Edu Souza (guitarra). A conexão de Lancaster com Freddie King aconteceu pela primeira vez no Bourbon Street Music Club em São Paulo, através do organista Deacon Jones, em 1995 e agora se concretiza com essa apresentação inédita em solo pé-vermelho.





