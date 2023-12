Festival Kinoarte promove sessão especial de cinema no Museu Histórico de Londrina

Com o intuito de resgatar e preservar a memória dos primeiros momentos de Londrina, o 25º Festival Kinoarte de Cinema retorna à cena cultural com uma programação especial.





Nesta sexta-feira (15) será realizada uma sessão especial em comemoração ao aniversário de Londrina, a partir das 19h30, no Museu Histórico de Londrina (rua Benjamin Constant, 900). A entrada é gratuita.



Na programação, serão exibidos o filme “Madeira”, de Felipe Augusto, e os curtas vencedores da última edição do Festival. Neste dia também ocorre a estreia do documentário "A Paz Que A Gente Quer", de Fran Camilo.





“Madeira” é uma animação que se passa na década de 1930 em Londrina, no momento do início de sua urbanização - as árvores davam lugar às casas, construções e plantações de café.

O enredo tem como nascente os retratos fotográficos históricos, feitos por Armínio Kaiser, Haruo Ohara, Luiz Juliani e Oswaldo Leite que contribuíram para o acervo imagético da época de forma implacável.





“A exibição será no prédio que abriga o maior acervo da história da cidade, e os registros dos fotógrafos que foram inspiração para o filme”, analisa Nabila Haddad, da organização do Kinoarte.





