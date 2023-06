Filho do fundador do Moinho Globo morre aos 82 anos em Londrina

O filho do fundador do Moinho Globo, Mário Venturelli, 82, faleceu nesta terça-feira (13). Ele esteve hospitalizado nos últimos dias em decorrência de uma infecção intestinal.





O velório será nesta terça-feira, no Crematorium, no distrito de Warta, zona norte de Londrina, das 13h às 18h.

Publicidade

Publicidade





Pai da presidente Paloma Venturelli, do acionista Cássio Venturelli e de Elisa Venturelli Saçaki, Mário Venturelli foi casado por 53 anos com Vilma Benghi Venturelli, falecida em 2021.





Filho caçula do fundador do Moinho Globo, Ciro Venturelli, Mário aliou a carreira na advocacia à sua grande paixão pelo Moinho Globo, dedicando-se durante toda sua vida e manter e expandir o legado que recebeu de seu pai para as próximas gerações dos Venturelli.





No decorrer de sua trajetória no Moinho Globo atuou como presidente, posteriormente como presidente do Conselho de Administração e atualmente ocupava o cargo de vice-presidente do Conselho. Esteve sempre diretamente envolvido nas decisões estratégicas do negócio, que conduziram o Moinho Globo à atual posição entre as maiores e mais modernas indústrias moageiras do Paraná.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: