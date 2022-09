Fim de semana deve contar com chuva e tempo nublado em Londrina

O fim de semana em Londrina deve ser chuvoso e com bastantes nuvens, segundo a previsão do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).

Uma frente fria vinda do sul deve trazer 10mm de precipitações entre a noite desta sexta (2) e manhã deste sábado (3), com pancadas de chuva a qualquer momento durante o dia. A temperatura máxima deve ser de 24°C e a mínima, de 17°C.

Já no domingo, a frente fria começa a ir embora e não deve chover, apesar do céu permanecer bastante nublado. A máxima deve ser de 13°C e a máxima pode chegar aos 24°C.