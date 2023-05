Fiscalização da Sanepar recebe quase quatro reclamações de usuários por dia em Londrina

A partir de junho, os cidadãos que quiserem relatar problemas com os serviços da Sanepar e de terceirizadas da companhia poderão entrar em contato individualmente com os vereadores da comissão especial. Além de Chavão, compõem o grupo o vereador Mestre Madureira (PP) e a vereadora Jessicão (PP).

Segundo ele, a Sanepar tem respondido a todas as denúncias. Paralelamente, o grupo tem recebido informações repassadas pela prefeitura sobre o contrato com a Sanepar e dados coletados em visitas a diversos locais. Agora, a intenção é consolidar esse material para não deixar nenhum cidadão sem resposta e avançar na análise contratual.

O vereador Chavão (Patriota), presidente da comissão especial, explicou que todas as mensagens enviadas ao canal de WhatsApp estão sendo encaminhadas semanalmente, de forma oficial, tanto à prefeitura quanto à Sanepar, com a solicitação de informações e providências.

Diante do expressivo número de reclamações e das informações já reunidas, os vereadores da Comissão iniciarão em junho a consolidação dos dados. O grupo receberá e incluirá no relatório final denúncias que chegarem pelo canal até 31 de maio.

Dados





Das 221 denúncias recebidas pelo número de WhatsApp até o momento, 166 se referem a intervenções inacabadas e 55 a outros problemas na prestação do serviço e no atendimento oferecido pela Sanepar. Do total de mensagens, 78 são de casos na zona sul e em distritos; 49 na zona norte; 43 na zona leste; 36 na zona oeste e 15 no centro da cidade.





Após a sistematização de todo o material coletado, com análise e parecer de denúncia por denúncia, o grupo enviará as informações à Assessoria Jurídica e à Controladoria do Legislativo. O relatório final deve trazer respostas às seguintes perguntas: com os materiais e informações coletados, é possível dizer que a Sanepar descumpriu prazos e obrigações previstas em contrato? Quais eram as obrigações da prefeitura na fiscalização? Quais são as consequências previstas em contrato em caso de descumprimento? Como a Sanepar deve ou deveria ter respondido pelo descumprimento? Como o Executivo Municipal deve ou deveria ter atuado frente ao descumprimento? Isso foi feito? A prefeitura tem limitações para a aplicação de penalidades?

