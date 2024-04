'Flor morcego', da Tailândia, é um dos destaques da ExpoLondrina

“Muita gente olha de perto, põe a mão nas folhas e ainda assim acha que é de mentira, mas é planta de verdade!” O espanto é causado pela Tacca Chantriere ou simplesmente “Flor morcego”.





Eliane Machado, expositora que trouxe a novidade para a Expo Flores 2024 até se diverte com o estranhamento do público. “Ela é mesmo uma flor muito diferente, a gente traz de Holambra e o produtor lá é o único que tem”.

A flor morcego foi descoberta na Tailândia no início dos anos 1800 por um biólogo francês. Especial desse jeito, ela desperta o desejo dos amantes de plantas decorativas. Das 14 unidades trazidas para a Expolondrina, 10 já foram comercializadas a 150 reais cada uma.





“Pela nossa experiência, já sentimos que o público da Expo gosta de coisas diferentes. A flor morcego fez sucesso porque coincidiu a época da florada dela, que é agora no outono”, frisa Eliane.



Outra que vem chamando a atenção de quem visita a Expo Flores, instalada no pavilhão da Expo Negócios, é a “planta do milagre”.





De acordo com a expositora, ela é procurada por pessoas que têm diabetes e não podem consumir açúcar. “A pessoa come a frutinha e em seguida come alguma coisa ácida, daí vem o milagre: um sabor doce que engana a vontade de consumir açúcar”, conta Eliane. Esta também custa 150 reais o vaso.



Mas nem só de plantas exóticas vive a Expo Flores. Entre as mais de 50 espécies trazidas para a feira há samambaias, jiboias, antúrios coloridos, orquídeas de vários formatos. A maior procura tem sido por temperos e ervas aromáticas como manjericão, tomilho, orégano.





Segundo Eliane, “não deu pra quem quis, vendeu tanto que já tivemos que fazer reposição”.





