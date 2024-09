Florada dos ipês em Londrina vira atração 'instagramável' para moradores

Na semana em que o cinza pálido, resultado das queimadas que assolam o país, toma conta do céu de Londrina, a florada dos ipês proporciona um belo contraponto que chama a atenção de quem passa pelo centro e pelos bairros.





As árvores, principalmente as de flores brancas e amarelas, - que florescem nesta época do ano - colorem a cidade. Ao final da floração, ruas e calçadas ficam tomadas pelos tapetes coloridos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com Weliton José da Silva, professor do Departamento de Biologia Animal e Vegetal da UEL (Universidade Estadual de Londrina), além de biólogo e botânico, algumas espécies de ipês podem viver até 100 anos.





“Eles são altamente adaptáveis ao ambiente urbano, bastante resistentes à poluição e tolerantes a condições adversas de solo e clima, como períodos de seca. Essas características fazem dos ipês uma excelente escolha para arborização urbana, devido à sua resistência e beleza ornamental”, explica.



Publicidade





Para os moradores que passeiam pelo centro da cidade, a percepção da quantidade de ipês é maior ainda. “Acho muito gostoso passar embaixo dos ipês e ver as flores desabrocharem, ainda mais quando estão brancas”, expressa o tatuador Kioche Matsui.





Para ele, os ipês servem até como artifício para fazer postagens nos stories e interagir com alguns dos clientes. “Sempre que passo por perto, tiro foto das flores e posto com uma mensagem de 'bom dia'".

Publicidade





Além da beleza exuberante, o tatuador acredita que a árvore é muito significativa para o centro de Londrina, marcando as paisagens e ajudando na sombra quando está muito calor.





Junto com ele, sentado no banco da Concha Acústica e observando os ipês, está Danilo Zapata, um amigo que também é tatuador. Ele complementa dizendo que vê o ipê como uma árvore histórica e muito importante para Londrina. “Às vezes observo o sol nascendo e ele combina muito com o ipê, principalmente o branco”, comenta.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: