Folha de Londrina é a grande vencedora do 9º Prêmio Fiep de Jornalismo

O jornal Folha de Londrina foi o grande vencedor do 9º Prêmio Sistema Fiep de Jornalismo e recebeu cinco das 15 premiações. Concorreram reportagens de cinco categorias (Jornalismo Impresso, Reportagem de TV, Reportagem de Rádio, Fotojornalismo e Internet).





O editor de Economia da Folha de Londrina, Celso Felizardo, conquistou o primeiro lugar na categoria Impresso, com a reportagem "Indústria do Porco completa 100 anos no Paraná", publicada no dia 10/11 de agosto.

A reportagem de Celso Felizardo também levou os prêmios Destaque Regional Norte e o prêmio máximo da noite, o Troféu Heitor Stockler de França. A celebração aconteceu na terça-feira (8), Campus da Indústria, em Curitiba.





Os destaques regionais são concedidos aos trabalhos que obtiveram a maior pontuação entre todos os avaliados em cada uma das seis regiões do estado (Curitiba e RMC, Campos Gerais, Norte, Noroeste, Sudoeste e Oeste).

Já o Troféu Heitor Stockler de França é concedido ao jornalista que obteve a maior nota entre todos os inscritos na competição. A premiação leva o nome primeiro presidente da Fiep, empresário da indústria gráfica, que também atuou como jornalista.





A repórter Jéssica Sabbadini conquistou para a Folha de Londrina o terceiro lugar na categoria Impresso com a reportagem "Madeira na construção é alternativa renovável e sustentável", publicada no dia 7 de agosto de 2024.





O editor de Fotografia da FOLHA conquistou a segunda colocação na categoria Fotojornalismo com a imagem publicada na reportagem "Indústria do PR cresce 3,5 em agosto, acima da média nacional".