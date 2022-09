Fumaça gerada por queimadas da Amazônia chega a Londrina

A fumaça gerada por queimadas em parte do Amazonas, Acre e Mato Grosso e que vem se espalhando sobre o Brasil chegou a Londrina na sexta-feira (9). Na manhã deste sábado (10), moradores da capital, Curitiba, e de cidades da regiões do Paraná já haviam percebido uma coloração diferente do céu, uma tonalidade mais esbranquiçada durante o dia e um rosado no pôr do sol.





Segundo o Simepar, são liberados materiais particulados inaláveis, como MP 2.5, com até 2,5 micrômetros de diâmetro, formado por processos secundários a partir da queimadas de florestas e também de combustível.

Parte deste material particulado está chegou ao Sudeste e Sul do Brasil por conta dos ventos a 1,5km de altitude, que vêm da Região Norte. O fenômeno vem sendo observado desde quarta-feira (7).





O meteorologista do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) Reinaldo Kneib explicou que essas particulares resultantes das queimadas na Amazônia e no Centro-Oeste não chegaram à superfície, permanecendo entre uma distância de três a cinco quilômetros de altura. Por isso, a tendência é que elas acabem se dissipando com o vento.





