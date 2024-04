Funcart abre inscrições para novos alunos de aulas de pilates em Londrina

A Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina) está com inscrições abertas para turmas de pilates. Os valores variam de acordo com o plano escolhido pelo aluno.





O plano mensal, com um encontro por semana, custa R$154,00; duas vezes na semana, R$242,00; e três vezes na semana, R$308,00. No plano trimestral, o valor de uma aula por semana é R$132,00; duas vezes na semana é R$220,00, e três vezes, R$286,00. No plano trimestral o pagamento é feito antecipadamente.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As aulas são conduzidas em grupos com, no máximo, três pessoas, e são planejadas de acordo com a individualidade e objetivo de cada aluno.





A Funcart oferece aos seus alunos equipamentos específicos do método pilates: reformer, cadillac, chair, barrel, além de acessórios como bola, rolo, magic circle e espaço para o mat pilates, exercícios praticados no tapete no chão.

Publicidade





O coordenador da Escola Municipal de Teatro e um dos fundadores da Funcart, Silvio Ribeiro, contou que a Fundação oferece aulas de pilates desde 2011, e um dos motivos é porque os bailarinos da Escola de Dança precisam da atividade.





“Eles precisam do pilates para manter a saúde do corpo. E como temos os aparelhos e todo o material necessário para as aulas, foi interessante abrir para a comunidade, fazendo um preço acessível para quem precisa”, explicou Ribeiro.





As aulas tem cerca de 45 minutos de duração, e são realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras das 8h às 12h, e às terças e quintas-feiras, das 8h às 20h. As inscrições podem ser feitas diretamente na sede da Funcart, localizada na Rua Senador Souza Naves, 2.380, ainda é possível marcar aula experimental pelo celular (43) 9 9810-1646.