Fundo de Quintal retorna a Londrina e se apresenta no Samba da Madrugada

Assistir a um show de roda de samba é mais do que uma simples experiência musical, faz parte da cultura e da emoção que envolve todos os sentidos, um ritmo que diz muito sobre a raiz do Brasil.





E é com esse sentimento que a próxima edição do Samba da Madrugada traz o grupo Fundo de Quintal para se apresentar em Maringá e em Londrina, nos dias 19 e 20 de abril.

Em uma de suas edições anteriores, que ocorreu no mesmo mês em 2022, essa energia tão forte tomou conta da APUEL, era o mesmo grupo que se apresentava em Londrina, em uma das noites mais históricas e com recorde de público do evento.







O som dos instrumentos, o ritmo pulsante dos pandeiros e tamborins, além das vozes dos lendários cantores criaram uma atmosfera única, de muita alegria e amor ao ritmo mais clássico e que leva a cara do país para o mundo todo:

“Eu nunca vi tantos sorrisos reunidos em Londrina, foi um evento que ficou marcado na história, tínhamos mais de 2.500 pessoas cantando e se entregando no mais puro suco do samba”, lembra o produtor do evento Michael Soares, 34.





As edições do Samba da Madrugada são sempre regadas por momentos de pura alegria, quando todos se juntam para cantar e dançar ao som das músicas animadas, além dos clássicos do Fundo de Quintal que possuem letras que já foram enredo para diversas histórias de vida, sambas que inspiram e são exemplo para artistas da nova geração.

Hoje, o grupo que já teve em sua formação diversas personalidades do samba, como, Almir Guineto, Jorge Aragão, Neocy, Sombrinha, Valter Silva, Arlindo Cruz, Cleber Augusto, Mário Sérgio, Ronaldinho, Flavinho Silva, Délcio Luiz, Milsinho, Ubirany, é constituído por Bira Presidente, Sereno, Ademir Batera, Júnior Itaguay e Márcio Alexandre que é o integrante mais recente.





Ele chegou para ficar responsável em tocar o repique de mão, instrumento de percussão criado por Ubirany Félix do Nascimento, cantor, compositor e ritmista carioca que fundou o grupo ao lado de Bira Presidente e Sereno.

Para Márcio Alexandre, 42, será a primeira vez na cidade de Londrina, a empolgação toma conta para conhecer o evento:





“Estou ansioso, indo para Londrina e Maringá pela primeira vez, fico muito feliz em participar do Samba da Madrugada. Vamos manter esse trabalho maravilhoso”, diz o artista que está dentro de um dos mais importantes grupos musicais do país.







“Para nós é uma importância muito grande! Vejo o Fundo de Quintal que para mim é o maior grupo da história, é referência mundial”, completa Márcio.





