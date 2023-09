Go Pink, corrida em apoio ao Outubro Rosa em Londrina, está com as inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a 7ª edição da Corrida & Caminhada Go Pink, em apoio à campanha Outubro Rosa, um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama.





Presente no calendário esportivo de Londrina e evento tradicional do Outubro Rosa há sete anos, a corrida e caminhada Go Pink será no dia 8 de outubro, a partir das 7 horas, com largada e chegada no Aterro do Lago Igapó 2.

A organização é do Hospital do Câncer de Londrina e a renda será revertida para a instituição, que realiza mais de 3 mil atendimentos por dia.





Neste ano, o evento apresenta uma novidade: a corrida 8k. Também é possível participar nas modalidades corrida 4k, Kangoo 4k e caminhada. Até o dia 20 de setembro as inscrições custam R$ 79,90. Após esta data, até o dia 4 de outubro, o valor será R$ 89,90. Para se inscrever, basta acessar o site da corrida.

