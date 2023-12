"Godzilla": Kaiju chega às telas dos cinemas de Londrina nesta quinta-feira

ESTREIA/AÇÃO





Publicidade

Publicidade

GODZILLA: MINUS ONE





Publicidade

Direção: Takashi Yamazaki.





Elenco: Ryûnosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yûki Yamada.

Publicidade





Kaiju aterroriza a cidade japonesa que se encontra devastada após a Segunda Guerra Mundial, na qual o país saiu perdendo e vai do zero ao negativo com a chegada do gigante.





Multiplex Catuaí (de quinta a quarta-feira) - 19h45, 21h45, 19h00.

Publicidade

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta-feira) - 15h20, 18h10, 21h30.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta-feira) - 20h50.

Publicidade

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta-feira) - 16h35, 19h10.