'Golpe de Sorte - Paris': filme de Woody Allen estreia nos cinemas de Londrina

No entanto, um dia Fanny têm os seus caminhos cruzados, pelo acaso, com Alain (Niels Schneider), um antigo amigo de colégio e que agora é escritor, e ela é imediatamente rebatida ao encantamento.

Longuine diz que equilíbrio é importante para o Londrina EC voltar a vencer na Série C

No domingo

No domingo

Veja a previsão do tempo para o fim de semana em Londrina e municípios da região





ESTREIA/SUSPENSE

Publicidade





LIGAÇÃO SOMBRIA

Publicidade





Direção: Yuval Adler.





Elenco: Nicolas Cage, Joel Kinnaman, Alexis Zollicoffer.





A trama segue o motorista (Joel Kinnaman), que é forçado a dirigir para um homem enigmático (Nicolas Cage). À medida que a viagem continua, o motorista começa a perceber que algo está profundamente errado com seu passageiro, cujas intenções parecem ser demoníacas.





Isolado em seu carro e seguindo à risca as regras impostas pelo passageiro violento, o motorista enfrenta uma série de acontecimentos inesperados ao longo da noite.





Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 17H30.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 19h10.

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 14h40, 15h20, 17h20, 19h00, 21h40.

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 16h45, 19h00, 21h15.





ESTREIA/ANIMAÇÃO





A MENINA E O DRAGÃO





Direção: Salvador Simó, Li Jianping.





Elenco: Mayalinee Griffiths, Bill Nighy, Anthony Howell.





Na China antiga, os dragões já foram amigos dos homens, mas a ganância e o desejo de poder dos humanos acabaram com essa aliança, e tais criaturas sábias e mágicas foram caçadas pelo Império.





Após o confronto com humanos, os dragões são banidos do reino e anos depois, em uma fortaleza remota, uma jovem escrava chamada Ping inicia uma improvável amizade com Long Danzi, o último dos dragões imperiais.





Multiplex Catuaí (de quinta a quarta) - 15h10, 17h20.

Cineflix Aurora (de quinta a quarta) - 14h40, 16h50.

Cinemark Boulevard (de quinta a quarta) - 14h40.

Cinesystem Norte Shopping (de quinta a quarta) - 14h15, 16h30, 18h45.





Confira a programação completa na FOLHA DE LONDRINA: