Grupo de astronomia promove ação para comprar brinquedos para crianças carentes de Londrina

O Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) está levantando fundos para para comprar brinquedos para crianças em situação de vulnerabilidade de Londrina. Será a segunda edição do “Natal do Gedal”, criado em 2019, mas suspenso no ano passado devido à gravidade da pandemia do novo coronavírus pré-vacinação.

Em 2019, a ação foi feita com doações de brinquedos, que foram distribuídos em uma das noites de observação de corpos celestes. Porém, neste ano, o grupo achou mais viável pedir doações para comprar os brinquedos, embrulhar e distribuir, uma vez que as observações seguem suspensas até 2022. “Aí, pensamos: não vamos deixar passar em branco de novo”, diz um dos coordenadores do Gedal, Miguel Fernandes Moreno.

Para quem puder e quiser contribuir, o Pix é [email protected] Qualquer valor é bem-vndo.