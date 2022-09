Grupos planejam manifestações para o 7 de setembro em Londrina

Ao menos quatro manifestações políticas deverão ocorrer em Londrina nesta quarta-feira (7), feriado da Independência do Brasil. Três delas são de grupos de direita e de manifestações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (PL), que é candidato à reeleição. Por conta da polarização política, o chamado Grito dos Excluídos, que é organizado por pastorais sociais e movimentos de esquerda, neste ano não será realizado após o Desfile de 7 de Setembro na Avenida Leste Oeste e foi transferido pelos organizadores para o conjunto Flores do Campo (zona norte). A Policia Militar informou que estará presente nos atos para garantir segurança à população.





Os dois principais movimentos organizados por apoiadores de Bolsonaro e por candidatos de partidos da base de sustentação do presidente no Congresso vão ocorrer em dois períodos do dia. Uma motociata, com a presença confirmada do Moto Clube de Londrina, marcou concentração às 9 horas em frente à Prefeitura (Avenida Duque de Caxias) e seguirá pela avenidas Juscelino Kubitschek e Tiradentes até o Parque de Exposições Ney Braga. Outro evento, organizado pelos movimentos Direita Londrina, Nas Ruas Movimento Conservador Londrina e tem concentração prevista às 15 horas na rotatória da JK com a Avenida Higienópolis.

O policial militar da reserva Reginaldo Oliveira, que é um dos organizadores da motociata, disse esperar ao menos mil motocicletas de vários grupos de adeptos da modalidade na região no ato pró-Bolsonaro. "A divulgação é feita pelas redes sociais, mas tem uma previsão de chuva que pode impactar na concentração. Nesses 200 anos de Independência do Brasil, estaremos todos de verde e amarelo com a bandeira do Brasil defendendo pautas como a família, a liberdade e a pátria." Segundo ele, haverá um carro de som acompanhando a motociata, mas as falas não serão direcionadas. "Todo mundo terá direito de se expressar. São vários motoclubes que são pró-Bolsonaro que estarão com seus brasões, mas estaremos com muitos motociclistas independentes, em modo geral".





Questionado se haverá manifestação com pautas antidemocráticas, como o fechamento do STF (Supremo Tribunal Federal), Oliveira disse que não há indicativo nesse sentido. "Algumas críticas poderão ser feitas, mas não iremos direcionar as falas dos manifestantes", afirmou o coronel Reginaldo.





Pela manhã, também haverá uma carreata marcada para as 9 horas saindo da zona norte, com caráter "independente", e que inclui na pauta a defesa do novo piso salarial da enfermagem, suspenso por uma liminar deferida pelo ministro Luís Roberto Barroso no domingo (4). No despacho, o magistrado ponderou que é preciso atentar sobre "eventuais impactos negativos", pois o Legislativo e o Executivo, segundo ele, não tomaram providências para absorver os custos dos novos salários. O plenário da Corte marcou para a próxima sexta-feira (9) o julgamento da decisão.





