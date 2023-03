Guarda Municipal de Londrina recebeu 200 novas pistolas nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (10), a GM (Guarda Municipal) de Londrina recebeu um lote de 200 pistolas calibre 9x19mm recém-adquiridas, em solenidade realizada no Centro de Formação da Guarda Municipal.





Do total de armamentos, 120 foram viabilizados com recursos de uma emenda parlamentar no valor de R$ 300 mil, do deputado federal Diego Garcia.

Publicidade

Publicidade





Além destes equipamentos, 40 pistolas foram obtidas através de emenda parlamentar do deputado federal Sargento Fahur, no valor de R$ 170 mil, e o Município adquiriu 40 armamentos com recursos próprios, no montante de R$ 90 mil.





A aquisição das pistolas foi realizada através de um pregão internacional conduzido pelo Ministério da Justiça, de que a Prefeitura participou, assim como outras instituições governamentais.

Publicidade





O evento de entrega contou com a participação do prefeito Marcelo Belinati e do deputado federal Diego Garcia, assim como de diversas autoridades e de 62 guardas municipais contratados através do último concurso, cuja formação será concluída no início de agosto.





O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, agradeceu aos deputados Garcia e Fahur pelas emendas parlamentares, e frisou que a administração municipal tem trabalhado para reestruturar e propiciar melhores condições de trabalho à GM.

Publicidade





Conforme o deputado federal Diego Garcia, a emenda veio como resposta a solicitações feitas pelos vereadores de Londrina, pela sociedade civil e pela própria Guarda Municipal.







O secretário municipal de Defesa Social, coronel Pedro Ramos, salientou que, devido à participação no pregão internacional do Ministério da Justiça, o Município conseguiu obter os armamentos a um valor muito mais baixo do que o praticado normalmente no mercado.

Publicidade





“Cada equipamento custou menos de R$ 2 mil, enquanto uma arma dessas custa entre R$ 10 mil e R$ 12 mil no mercado normal. Por isso, essas emendas vieram em um momento muito propício”, disse.





Ramos destacou, também, que se trata de um equipamento importado de alta qualidade, utilizado por várias instituições policiais do país e do mundo, incluindo a Força Nacional de Segurança Pública e outras guardas municipais.

Publicidade





Ainda segundo o secretário de Defesa Social, os novos equipamentos se somarão às pistolas mais antigas da GM, de calibre 380 ACP, e contribuirão para que todos os guardas passem a contar com armamentos.





“Atualmente, temos 360 guardas, e ainda não tínhamos 360 armas. Por isso, esses 200 armamentos vieram para complementar, mas a ideia é fazer gradualmente a substituição total das nossas armas por outras desse modelo novo”, sublinhou.





O secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, afirmou que o investimento nos novos armamentos vem ao encontro dos anseios da população.





“A segurança pública é uma das principais demandas da sociedade, e por isso nos esforçamos no sentido de viabilizar os recursos para essa iniciativa. Agora, os nossos guardas municipais vão estar ainda mais bem-equipados para garantir o cumprimento da lei”, concluiu.