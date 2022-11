Guarda Municipal prende suspeito que ameaçou professor na região oeste

A GM (Guarda Municipal) de Londrina recebeu, na tarde desta sexta-feira (4), uma denúncia por meio da central de emergência 153, na qual servidoras da Escola Municipal Cecília Hermínia Oliveira Gonçalves, localizada região oeste, informaram que um homem havia ameaçado um professor com uma arma de fogo enquanto ele ministrava uma aula de educação física em uma praça localizada em frente à unidade de ensino.





Imediatamente, a equipe da GM, que realizava patrulhamento preventivo pela área, foi para o local. Porém, no primeiro momento, não localizou o suspeito.

Após conversar com o professor, ele confirmou aos guardas que recebeu xingamentos, ameaças e que o homem teria levado a mão ao armamento na frente de todos os alunos. Ainda conforme disse o professor, o agressor só parou de proferir as ameaças e deixou o local quando as crianças começaram correr.





Os guardas municipais coletaram as informações das características do suspeito e realizaram ronda ostensiva pelas imediações até localiza-lo em um bar. O homem recebeu voz de abordagem, mas não estava com a arma no momento. Na sequência a equipe o acompanhou até a sua residência, e após conversa com a esposa, ela entregou o revólver que estava guardado.





A equipe consultou o sistema e não localizou registro de posse ou porte em seu nome. Diante dos fatos ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para delegacia de plantão da PC (Polícia Civil). A vítima também foi até à autoridade policial formalizar a representação por ameaça.