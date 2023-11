Hemocentro de Londrina passa a atender 23 hospitais da região

Desde o dia 15 deste mês, o Hemocentro Regional de Londrina, do Hospital Universitário da UEL (Universidade Estadual de Londrina), fornece sangue e seus hemocomponentes para os pacientes SUS (Sistema Único de Saúde) do Hospital Evangélico de Londrina.





Os hemocomponentes são: glóbulos vermelhos, plasma, plaqueta e crioprecipitado, o que na prática quer dizer que uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas.

A estimativa é de fornecimento de mais 250 a 500 hemocomponentes por mês, o que vai exigir o aumento da coleta de sangue em mais de 250 bolsas mensais. Com isso, o Hemocentro do HU-UEL passa a atender 23 hospitais da 17ª. Regional de Saúde do Paraná.





Só em Londrina são atendidos o próprio HU, Instituto do Câncer de Londrina, Hospital da Zona Norte, Hospital da Zona Sul, Maternidade Municipal e, agora, o Hospital Evangélico.





REDE HEMEPAR

No Paraná, segundo o coordenador do Hemocentro do HU da UEL, Fausto Trigo, além de Londrina mais três Hemocentros integram a Rede Hemepar, os de Guarapuava (Centro), Cascavel (Oeste) e Maringá (Noroeste), além do Hemocentro coordenador de Curitiba.





A Rede Hemepar é subordinada à Sesa (secretaria de Estado da Saúde).





