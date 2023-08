Hospital Evangélico de Londrina anuncia reforma para construção de 32 novos leitos

O Hospital Evangélico de Londrina vai dar início a uma reforma no oitavo andar de sua unidade hospitalar.





Com mais de 600 m², que incluem enfermarias com dois leitos e apartamento privativo para pacientes clínicos e cirúrgicos, o projeto da reforma foi cuidadosamente planejado para proporcionar o máximo de conforto aos pacientes.

O objetivo do projeto é trazer uma hotelaria moderna e diferenciada, leitos adequados para obesos, vista privilegiada para o Lago Igapó, proporcionando mais conforto e comodidade, bem como garantindo um atendimento ampliado e seguro.





As obras de ampliação terão um investimento de aproximadamente R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) e serão financiadas com recursos próprios do Hospital Evangélico de Londrina. Todos os projetos já foram aprovados e a construção terá início imediato, com previsão de término no primeiro trimestre de 2024.