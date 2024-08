Hospital Evangélico e Prefeitura de Londrina inauguram mais 40 novos leitos SUS

Os novos leitos, já em pleno funcionamento, representam um importante aumento na capacidade de atendimento do hospital. Só no ano de 2023, foram realizados mais de 280 mil atendimentos SUS, incluindo internações, cirurgias, procedimentos e outros serviços.

O Hospital Evangélico de Londrina, em parceria com a Prefeitura de Londrina, inaugurou no dia 2 de agosto, os 40 novos leitos SUS (Sistema Único de Saúde) no sétimo andar da instituição.





Ilson Santos, de 38 anos, foi internado para uma cirurgia e pontuou que “minha internação será rápida, mas estou impressionado com o tratamento e atenção de toda a equipe e o conforto do quarto com três leitos.”

Pedro Paulo do Rosário, de 55 anos, também relatou que há cerca de 60 dias atrás, esteve com sua mãe internada no Pronto-Socorro SUS do segundo andar do hospital.





“Fomos bem cuidados, mas não posso negar que o local estava bastante cheio, com muitos pacientes dividindo os quartos. Hoje estou internado em um dos leitos do 7° andar, e a diferença é notável. Tudo está muito mais organizado, com um cuidado mais detalhado para cada paciente. A quantidade menor de leitos por quarto fez toda a diferença, e agora posso dizer que estou aproveitando de forma muito mais tranquila o tempo no hospital."





A ampliação desses leitos somente foi possível a partir de rodadas de negociações e reuniões entre o Hospital Evangélico e a Prefeitura de Londrina, que, juntos, se comprometeram na abertura dos novos leitos e na manutenção destes para o ano de 2025, com novo aporte de recursos por parte da Secretaria Municipal de Saúde para o Hospital Evangélico de Londrina.