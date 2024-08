HU de Londrina abre chamamento público para psicólogos e fonoaudiólogos

O HU (Hospital Universitário) da Universidade Estadual de Londrina está com chamamento público aberto para o credenciamento de profissionais para o serviço de psicologia e serviço de fonoaudiologia.





Para o cargo de psicólogo, no Serviço de Psicologia, os horários de trabalho acontecem em caráter de rotatividade, em plantões diurnos e em dias úteis, conforme a necessidade e mediante escala previamente definida pela Divisão de Psicologia do HU para complementação das lacunas de atendimento. Mais informações no edital.

No Serviço de Fonoaudiologia, os horários de trabalho serão de acordo com a necessidade do hospital, podendo ser em qualquer dia da semana, inclusive aos sábados, domingos e feriados.





Os serviços serão realizados de acordo com a necessidade e conveniência da instituição, nas dependências do âmbito do HU-UEL, o que também inclui o AEHU (Ambulatório de Especialidades), no Campus. O edital completo está disponível no link.





