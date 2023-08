HU de Londrina contrata fonoaudiólogos, farmacêuticos e farmacêuticos-bioquímicos

O HU (Hospital Universitário) da UEL (Universidade Estadual de Londrina) está contratando, por meio de Chamamento Público, fonoaudiólogos, farmacêuticos e farmacêuticos-bioquímicos.







O Chamamento Público é uma modalidade de credenciamento de profissionais, aberto em fluxo contínuo para receber os documentos dos que desejam atuar no Hospital Universitário.



Os interessados podem acessar os critérios e documentos necessários nos Editais nº 001/2023 (para fonoaudiólogos) e nº 002/2023 (para farmacêuticos e farmacêuticos-bioquímicos).





Os interessados em atuar como fonoaudiólogos devem enviar os documentos até 22 de setembro, enquanto os interessados em atuar como farmacêuticos e farmacêuticos-bioquímicos devem fazer o envio até dia 21 de setembro.





Os documentos exigidos podem ser enviados por Sedex para o endereço da Divisão de Material do Hospital Universitário de Londrina, ou entregues pessoalmente na Portaria de Pedestres do HU/UEL, localizada no Prédio Administrativo - 2º andar, na avenida Robert Koch, 60, na Vila Operária, em Londrina.