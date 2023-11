Impactos ambientais do Contorno Leste preocupam Conselho do Meio Ambiente

Em ofício enviado às três esferas de governo, o Consemma (Conselho Municipal do Meio Ambiente) manifestou “preocupações a respeito dos impactos socioambientais” envolvendo o Contorno Leste. O projeto cria uma conexão entre a PR-445 e a BR-369.





Lideranças de Londrina asseguram ao menos desde agosto que já têm garantia do governo Lula (PT) para que a obra seja executada por meio do futuro contrato de pedágio a abranger a região.

Publicidade

Publicidade





São cinco queixas no documento de três páginas entregue na última terça-feira (7) à Prefeitura de Londrina, à Secretaria de Infraestrutura e Logística (Seil) e ao Ministério dos Transportes. Há questionamentos sobre possíveis efeitos negativos da via de quatro pistas à circulação da fauna silvestre.





Também é indagada a proximidade da rodovia com o Parque Ecológico Dr. Daisaku Ikeda, além do fato de a intervenção, segundo o colegiado, cruzar 10 cursos d’água e uma região classificada pelo próprio governo do Paraná como estratégica para conservação da biodiversidade.

Publicidade





O conselho afirma que a “complexidade ambiental” envolvendo a abertura da nova estrada não tem sido “devidamente considerada”, gerando dúvidas quanto a “inclusão de medidas mitigatórias e compensatórias no orçamento”.





Se esse fator não for levado em conta, conforme o colegiado, o custo da iniciativa pode subir e “prejudicar o processo de concessão, ou mesmo resultar em taxas de pedágio mais onerosas para a população”.

Publicidade





Vale lembrar que, com base em uma estimativa repassada ainda em agosto por membros do governo federal ao prefeito Marcelo Belinati (PP), a tarifa de pedágio relativa ao lote do Contorno Leste ficaria R$ 0,20 mais cara, de acordo com declaração à época do chefe do Executivo.





CLAREZA





“Os documentos aos quais tivemos acesso não fundamentam a necessidade do empreendimento, tampouco foram apresentados os possíveis benefícios em relação ao custo financeiro e aos impactos socioambientais esperados”, acrescenta o Consemma no ofício assinado por seu presidente, Jonas Pugina.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: