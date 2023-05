Incêndio mata homem de 33 anos no centro de Londrina

O Corpo de Bombeiros de Londrina registrou a ocorrência de um incêndio em um imóvel localizado na rua Quintino Bocaiúva, na esquina com a Fernando de Noronha, na noite de sábado (6), às 21h45. As autoridades policiais investigam a origem das chamas e as possíveis circunstâncias da ocorrência, que deixou um morto. A vítima foi um homem de 33 anos.





O combate às chamas exigiu que a rua Quintino fosse interditada. As labaredas assustaram vizinhos e quem passava pelo local. O apartamento ficou completamente destruído e o corpo da vítima só pôde ser retirado após o fogo ser controlado. O enterro será nesta segunda-feira (8), pela manhã, no Cemitário Jardim da Saudade.

De acordo com tenente Amaral do Corpo de Bombeiros, a ação foi de alta complexidade. "A princípio fomos chamados para um princípio de incêndio, mas nos deparamos com uma situação que exigiu 14 militares da corporação e seis viaturas do Corpo de Bombeiros".





