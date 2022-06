Início do inverno em Londrina é marcado por sol e temperaturas amenas

A chuva que cai sobre Londrina desde a madrugada desta segunda-feira (20) deve dar lugar ao sol a partir de terça-feira (21), anunciando a chegada da estação mais fria do ano. O inverno, que começa às 6h14 desta terça não deve provocar mudanças abruptas nos termômetros, especialmente na região Norte do Estado.

De acordo com a meteorologia, o inverno chega ao Paraná com clima de outono, ou seja, sem chuvas significativas e com temperaturas amenas, não passando de mínima de 14°C no Norte.



“Nesta primeira semana de inverno não teremos dias muito gelados, pois as temperaturas variam bastante e teremos uma situação com muito mais ‘cara’ de outono do que propriamente de inverno, que é aquela situação de temperatura mais amena no amanhecer e de forma até elevada na parte da tarde”, diz o meteorologista do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), Lizandro Jacóbsen.







Em Londrina, o inverno chegará com o tempo aberto, com predomínio do sol e máxima de 27°C. A mínima não deve passar dos 14°C nas primeiras horas do dia. “Temos essa mudança no calendário, mas a natureza não segue essa regra. A transição do outono para o inverno acontece de forma gradativa”, acrescenta a agrometeorologista Heverly Morais, do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — Iapar-Emater).







Continue lendo na Folha de Londrina.