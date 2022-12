Inscrições para concurso de professor de Educação Física encerram na próxima terça-feira

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Londrina para professor de Educação Física da rede municipal têm até as 17h de terça-feira (20) para realizar a inscrição.





Para participar, é necessário acessar a página do Edital 179/2022, que abriu e baliza este certame público, e clicar na área ‘inscrições’ para entrar no Portal do Candidato. Neste canal, a SMRH (Secretaria Municipal de Recursos Humanos) disponibiliza todas as informações, datas e detalhes referentes à seleção.

Publicidade

Publicidade





A taxa de inscrição é de R$ 70,00 e os pagamentos podem ser realizados até o dia 21 de dezembro, quarta-feira.





A diretora de Desenvolvimento Humano da SMRH, Haline Kawassaki Barbosa, reforçou que o documento bancário poderá ser impresso pelos candidatos até as 17h do dia 21 de dezembro, caso a inscrição já tenha sido feita virtualmente até 20 de dezembro, dentro do horário estabelecido pelo edital (até 17h).

Publicidade

Publicidade





“É necessário que as pessoas prestem bastante atenção nas informações trazidas pelo edital e não deixem para fazer a inscrição em cima da hora, para evitar qualquer problema de acesso ou no pagamento. Aqueles que não pagarem a taxa dentro do limite determinado não terão suas inscrições efetivadas”, ressaltou.





Quem precisar tirar dúvidas a respeito do concurso pode entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato, que funciona pelos telefones (43) 3372-4038 ou (43) 3372-4850, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h. Recentemente, no dia 5 de dezembro, a equipe da SMRH, sob condução da titular da pasta, Julliana Bellusci, fez uma transmissão on-line pelo perfil de Instagram do RH Londrina para repassar informações sobre o concurso e tirar as dúvidas dos candidatos.

Publicidade





A gravação, na íntegra, está disponibilizada e pode acessada nesta rede social a qualquer momento.

Publicidade





Após o término das inscrições e confirmação dos pagamentos, a Prefeitura de Londrina divulgará em seu portal, no dia 26 de dezembro, às 17h, a relação de candidatos inscritos.

Publicidade





Ao todo, o Município abriu 15 vagas através deste edital e também será formado cadastro de reserva. Do total de vagas diretas, 12 são para ampla concorrência, duas para candidatos afro-brasileiros e mais uma para pessoa com deficiência.





No entanto, a SMRH pretende, posteriormente, fazer outras contratações por meio deste mesmo concurso, visando preencher as 50 vagas que foram criadas com o projeto de lei aprovado na Câmara de Vereadores.

Publicidade

Publicidade

Os docentes que participarão do concurso devem possuir Licenciatura ou Licenciatura Plena em Educação Física.





A seleção contará com três fases: uma prova objetiva de 50 questões de conhecimentos gerais, uma prova discursiva e uma prova de títulos. Todas as etapas serão realizadas no mesmo dia, em 15 de janeiro de 2023, no período da tarde.

Publicidade





O local e horário serão informados pela SMRH no Cartão de Inscrição do candidato no portal da Prefeitura, com previsão para 9 de janeiro.





No dia 15 de janeiro, os portões de acesso nos locais de prova serão abertos às 13h20 e fechados, impreterivelmente, às 14h. As atividades terão duração de 5 horas e, portanto, irão até as 19h.





Aqueles que forem aprovados começarão a trabalhar a partir de abril de 2023. A função (PEBU02) contempla o planejamento e condução de aulas de educação física para turmas de estudantes do P4 ao 5º ano da rede municipal de ensino. A carga horária semanal é de 30 horas e a remuneração é de R$ 4.691,09.