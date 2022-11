Instalação das torres de iluminação provisórias no Café deve ser concluída em dezembro

Anunciada em maio, a instalação de torres de iluminação provisórias no estádio do Café deve ser finalizada em dezembro. De acordo com a Londrina Iluminação, que está realizando a parte operacional do projeto, a última etapa do trabalho será retomada em 23 de novembro. O prazo é que em 15 dias os "super postes" estejam em funcionamento.





A medida paliativa para melhorar a iluminação do estádio foi a alternativa encontrada pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina) para resolver um dos principais problemas do Café. O anúncio foi feito em maio e a promessa era que as torres estariam instaladas até o mês de junho para serem utilizadas ainda durante a Série B do Brasileiro, que terminou no último dia 5. O Londrina volta a utilizar o estádio do Café no dia 15 de janeiro, quando enfrenta o Azuriz na estreia do Campeonato Paranaense de 2023.

Publicidade





Pelo projeto, serão quatro postes de 14 metros cada um, instalados atrás dos dois gols do estádio. Cada um será equipado com refletores de LED - inicialmente seriam lâmpadas de vapor metálico. Com a nova estrutura, o Café ganhará em qualidade de iluminação, principalmente no gramado.





LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA.