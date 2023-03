Jardim Botânico de Londrina deve ganhar melhorias

Quem visita o Jardim Botânico de Londrina se encanta logo na entrada com a área verde e os lagos em forma de cascata. Mas basta entrar no parque para o visitante se deparar com a grande estrutura de ferro enferrujado e vidros quebrados do que deveria ser a estufa de plantas.





Lançado pelo governo do Estado em 2006 pelo então governador Roberto Requião, o Jardim Botânico teve suas primeiras edificações concluídas em 2008 e a primeira fase das obras entregues em 2010. E só foi aberto ao público em dezembro de 2013 com estufas inacabadas.

Publicidade

Publicidade





Agora, uma parceira entre a Prefeitura de Londrina e o governo do Estado promete melhorar as estruturas oferecidas aos visitantes.





A área com 73 hectares de área e hoje é um dos espaços de lazer gratuito da cidade que atrai muitas pessoas.

Publicidade





O local é voltado para a pesquisa e conservação de espécies nativas e exóticas no Paraná e é um espaço voltado à proteção e cultivo de espécies silvestres raras, ameaçadas de extinção, ou econômica e ecologicamente importantes para a restauração e reabilitação de ecossistemas.





Em reunião realizada na quinta-feira (23), o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, e o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Valdemar Jorge, e outras autoridades debateram melhorias estruturais para a unidade. O objetivo de discutir soluções e melhorias para a unidade – que é administrada pelo governo estadual.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: