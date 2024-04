Jogos Escolares de Londrina são antecipados e competições começam na segunda-feira (8)

Na análise do presidente da FEL, Marcelo Oguido, os Jogos Escolares de Londrina incentivam a prática esportiva nos colégios, contribuindo também com a formação educacional. “Essa é uma competição muito importante e tradicional, envolve a garotada mais nova, sempre animada em participar das competições, e pode ainda ser um trampolim para voos mais altos em termos de desenvolvimento como atleta. Dos JELs, podem começar a surgir novos talentos e outros passam a se afirmar em suas modalidades. Alguns conseguem chegar a uma seleção estadual ou até mesmo brasileira. Estou feliz pelo início de mais uma edição com participação tão expressiva”, afirmou.

Os Jogos Escolares de Londrina são a fase municipal que integra o cronograma do 70º Jogos Escolares do Paraná. As equipes vencedoras da etapa londrinense avançarão para a fase regional e, posteriormente, haverá a fase estadual com o evento principal.

Antes agendadas para começar no dia 15 de abril, as competições dos JELs 2024 precisaram ser antecipadas em uma semana. O motivo foi a ampla adesão, bem acima do que previa a organização, procura alta que configurou um recorde de inscrições do evento em mais de uma década de edições promovidas.

Na segunda, as atividades começam a partir das 8h, no Ginásio Moringão, onde ocorrem os primeiros confrontos de futsal. Paralelamente, no mesmo horário, terão início os jogos de vôlei de quadra no Colégio Vicente Rijo.

Com disputas envolvendo diferentes modalidades esportivas, protagonizadas por estudantes de colégios estaduais e particulares, os JELs (Jogos Escolares de Londrina) 2024 têm nova data e iniciam na próxima segunda-feira (8). O evento anual, um dos maiores nesse segmento, engloba competições para jovens de 12 a 17 anos. As atividades irão ocorrer no decorrer das próximas semanas, encerrando no dia 26 de abril.





Oguido acrescentou que a sequência de eventos oficiais (Jogos Escolares, Jogos da Juventude e Jogos Abertos) reúne representantes de Londrina e tem, entre suas qualidades, formar atletas e contribuir com a formação cidadã. “Isso faz a diferença para quem participa, é um evento que agrega e oportuniza momentos marcantes. Os estudantes levarão para sempre em suas vidas as memórias dessas vivências”, concluiu.





Os Jogos Escolares de Londrina são promovidos em conjunto pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina), NRE (Núcleo Regional de Educação de Londrina) e Governo do Paraná, via Secretaria de Estado do Esporte. Os regulamentos e notas oficiais dos Jogos Escolares de Londrina estão disponíveis para acesso no site da Fundação de Esportes.

Publicidade





ALTERAÇÃO DA DATA





A alteração no início dos Jogos Escolares, para o dia 8 de abril, foi decidida durante as deliberações do Congresso Técnico na última segunda-feira (1º). O encontro reuniu, na sede da FEL, a equipe que coordena o evento e representantes dos colégios inscritos para definir os detalhes da programação final.

Publicidade





Conforme informou o assessor de Esportes e Eventos da FEL, Sandro Henrique dos Santos, o evento técnico que precede as competições oficiais contou com mais de 50 pessoas presentes, possibilitando diálogos produtivos para aprimorar o cronograma dos Jogos Escolares. “O principal assunto exposto foi a necessidade de ampliação do prazo de duração do evento, abrindo mais uma semana por conta da grande quantidade de inscrições, principalmente para as modalidades de futsal e vôlei, que, juntas, somaram mais de 130 inscrições do total. Todos concordaram com a antecipação e, a partir disso, foram feitos os sorteios e montada a programação”, contou.





Santos ainda comentou que os Jogos Escolares movimentam dezenas de colégios e motivam os alunos a fazerem atividades físicas, promovendo a integração, socialização e celebração entre os jovens participantes. “A FEL agradece imensamente ao Núcleo Regional de Educação e a todas as pessoas envolvidas na organização dos JELs. A equipe vem trabalhando forte na divulgação interna e também junto à imprensa para poder dar visibilidade e valorizar ainda mais o evento. A cada ano cresce o número de participantes e as escolas também vêm conseguindo aumentar as horas de treinamentos esportivos, oferecendo projetos mais completos e sólidos, para que o esporte e a educação caminhem lado a lado”, enfatizou.





No site da Fundação de Esportes de Londrina já estão disponíveis para acesso as programações para três modalidades dos Jogos Escolares (futsal, basquete e vôlei). Até sexta-feira (5), serão publicadas as tabelas das disputas de vôlei de praia.







Após o término das disputas esportivas, no dia 26 de abril, haverá um evento de encerramento para a entrega de todas as premiações referentes ao torneio, incluindo as medalhas e troféus aos campeões da edição 2024. A data ainda será definida.