Jornal Poesia comemora aniversário com sarau e show em Londrina

O Jornal Poesia, publicação pioneira voltada à divulgação da produção poética das mulheres no Brasil, promove neste sábado (28), na Livraria Olga (Rua Pio XII, 313), em Londrina, um sarau literário seguido de show para comemorar o seu primeiro aniversário. A entrada é gratuita.







A partir das 15h, a escritora, poeta e editora Flavia Quintanilha vai ler poemas publicados no jornal e convida escritoras londrinenses para farem leituras de seus trabalhos.

Em seguida, será realizado um show com a cantora Silvia Borba, acompanhada dos músicos Felipe Zilotto (violão), Wellington Filho (cavaco) e Carlão Pereira (percussão).





PRODUZIDO POR MULHERES

Criado em setembro de 2023, o Jornal Poesia nasceu com a missão de dar espaço às poetas do Brasil e do mundo, mantendo a exclusividade de ser o único tabloide impresso feito inteiramente por mulheres.





A publicação traz entrevistas exclusivas com poetas consagradas, além de novos talentos emergentes que estão definindo o futuro da poesia brasileira.





