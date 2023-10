Jovem de 22 anos morre na sala de emergência da UPA do Jardim do Sol em Londrina

Um jovem de 22 anos morreu na sala de emergência da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, na Zona Oeste de Londrina, na noite desta segunda-feira (23).





Segundo o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, ainda há poucas informações oficiais sobre o caso. "Quando fiquei sabendo da notícia, ontem no comecinho da noite, prontamente determinei ao nosso diretor de urgência que criasse uma comissão com três médicos, com um especialista que pudesse fazer uma análise do atendimento desse jovem desde a abertura da ficha", afirma.

Publicidade

Publicidade





Machado explica que a sala de emergência na qual o óbito aconteceu é semelhante a uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o que significa que o paciente, identificado como Nycolas Dias, estaria sendo monitorado por uma equipe de profissionais.





De acordo com o secretário, a UPA do Jardim do Sol registrou mais de 500 atendimentos nesta segunda-feira, o que dificultou o processo de apuração das informações. "Essas informações administrativas agora ficam a cargo dessa comissão, que vai ter um prazo de 10 dias, aproximadamente, para emitir um relatório."

Publicidade