Justiça condena Boca Aberta a indenizar 'Mamãe Falei' e manda pedir desculpas públicas

Se, ainda assim, o vídeo não for tirado do ar, o TJPR pedirá ao Meta - empresa que gere o Instagram e Facebook - para derrubá-lo.

Boca Aberta terá cinco dias para retirar o vídeo da agressão do Instagram e Facebook. Caso se recuse, além dos R$ 3 mil, pagará uma multa diária de R$ 300, podendo chegar ao montante de R$ 30 mil. Vale ressaltar que os valores serão reajustados com juros e correções.

O magistrado também citou que a agressão sofrida por Do Val não pode ser alegada como legítima defesa por Boca Aberta, pois o paulista apenas citou os gastos do político londrinense no seu "direito de liberdade de expressão".

O juiz Guilherme Henrique Giacomino Ferreira, da comarca de Londrina, ponderou que, por mais que as falas do Mamãe Falei fossem "execráveis", elas não caracterizam crime de estupro e não autoriza a sua difamação. Boca Aberta, além da indenização, terá que pedir desculpas públicas ao reclamante.

Ex-deputado federal e atual candidato à prefeitura de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), Emerson Petriv, o Boca Aberta (PMB), foi condenado pelo TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná) a indenizar em R$ 3 mil o ex-deputado estadual de São Paulo Artur do Val, o Mamãe Falei, por chamá-lo publicamente de "estuprador de ucranianas".





Em 2022, no auge da guerra entre Rússia e Ucrânia, áudios do político paulista falando sobre mulheres do país europeu vazaram na internet. O assunto rapidamente foi disseminado nas redes sociais e causou, inclusive, a cassação do então deputado pelo estado de SP e a sua inegibilidade por oito anos.



“São fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’. É inacreditável a facilidade. Essas 'minas' em São Paulo você dá bom dia e ela ia cuspir na sua cara e aqui são super simpáticas", disse do Val, em um dos trechos vazados.







Mamãe Falei, na época, viajou à região em conflito para supostamente prestar ajuda humanitária às pessoas assoladas pela guerra. No entanto, os seus comentários sobre as mulheres ucranianas geraram revolta.

"Acabei de cruzar a fronteira a pé aqui, da Ucrânia com a Eslováquia. Eu juro, nunca na minha vida vi nada parecido em termos de ‘mina’ bonita. A fila das refugiadas, irmão. Imagina uma fila de sei lá, de 200 metros ou mais, só deusa. Sem noção, inacreditável, é um bagulho fora de série. Se pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila de refugiados aqui", pontuou o ex-deputado estadual de SP em outro trecho.







Após toda a repercussão em março de 2022, Artur do Val veio a Londrina cerca de três meses depois, em 29 de junho, para cobrar o filho de Boca Aberta sobre supostas irregularidades com gastos públicos. Boca Aberta Júnior era deputado estadual na época.





Mamãe Falei, ao comparecer no gabinete de Petriv, na avenida Saul Elkind (zona norte), foi agredido pelo atual candidato à prefeitura de Ibiporã. Em seguida, o vídeo da agressão foi exposto nas redes sociais com a frase "isso foi por vocês, a todas as mulheres do Brasil e do mundo. O povo brasileiro jamais vai deixar isso cair no esquecimento, o pervertido do turismo sexual".