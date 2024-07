Laboratório de Teatro em Grupo apresenta "A Cidade de Nós" em Londrina

Neste sábado (20 e domingo (21), o coletivo de artistas participantes da segunda edição do Laboratório de Teatro em Grupo apresentará o experimento cênico "A Cidade de Nós" em espaços públicos e abertos de Londrina.





O experimento é resultado de um mês de encontros intensivos voltados para a pesquisa teatral em grupo, guiados pelos integrantes do Núcleo Ás de Paus: Camila Feoli, Rogério Francisco Costa e Thunay Tartari. A edição de 2024 do Laboratório tem o patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina).

O Laboratório de Teatro em Grupo é um espaço de pesquisa para processos colaborativos no âmbito da criação, produção e direção teatral criado, em 2023, pela companhia de teatro Núcleo Ás de Paus, fundada em 2008 na cidade de Londrina.





O Núcleo tem como um dos pilares de sua pesquisa o modo de trabalho colaborativo, por meio do qual suas criações artísticas são produzidas e também dirigidas. Nos processos colaborativos, cada pessoa colabora a partir da sua realidade, colocando suas referências na construção da criação cênica.

Nesse sentido, o objetivo do Laboratório não é criar “um jeito de fazer teatro de grupo”, mas sim, criar um espaço de compartilhamento e descoberta de modos de fazer colaborativos no âmbito do teatro com pessoas artistas interessadas neste fazer coletivo. O que vai contar muito nesses processos é o que se cria a partir das experimentações realizadas no contexto do grupo.





Nesta segunda edição, o foco do Laboratório era construir um experimento cênico coletivo que pudesse ser compartilhado com o público em espaços abertos de Londrina. Como ponto de partida, cada artista pesquisador foi convocado a escolher um lugar público (de preferência aberto) da cidade, buscando uma imagem poética que a atravessasse.





A pergunta que moveu a pesquisa foi: O que transborda poesia para você neste lugar? Com diferentes fotografias e olhares poéticos sobre a cidade, a criação do experimento cênico A Cidade de Nós se desenvolveu a partir das possibilidades do diálogo coletivo entre os materiais e referências pessoais de cada artista.





