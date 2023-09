Leilão da mansão de Galvão Bueno em Londrina é suspenso após acordo

O leilão da mansão do apresentador Galvão Bueno em Londrina foi suspenso devido a um acordo entre as partes envolvidas. As informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa na manhã desta quarta-feira (27).





O acordo foi homologado e a suspensão foi determinada pelo magistrado Abelar Baptista Pereira Filho no último dia 22 de setembro.

As informações e cópias dos processos, bem como outros detalhes do imóvel, ainda estão no site do leiloeiro no endereço https://www.jeleiloes.com.br/oferta/leilao/imoveis/casas/1279/id-30594/imovel-c-3-172-21m-no-royal-golf-residence-em-londrina-pr.





Em atualização.