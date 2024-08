Licitação para reforma na UPA do Jardim do Sol tem vencedora homologada após questionamentos

Cerca de seis meses desde que foi publicada, a licitação para contratar uma empresa para executar a reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, na zona oeste de Londrina, enfim, teve um desfecho. A segunda colocada no certame, a Regional Planejamentos – que tem sede na cidade – foi declarada oficialmente vencedora e o certame foi homologado pela prefeitura, colocando um ponto final no imbróglio que o edital se tornou depois que uma empreiteira que foi desclassificada entrar até na Justiça para reverter o resultado.







Esta construtora entrou com um mandado de segurança no poder judiciário, que foi negado, mas seguiu tentando “segurar” a homologação pelas vias administrativas. No entanto, numa decisão final assinada pelo prefeito Marcelo Belinati, foi destacado que a construtora, que é de Santana de Parnaíba, São Paulo, ocultou documentos de contratos firmados com outros órgãos públicos, infringindo as regras do edital.

“Constam as diligências realizadas e a informação de que fora oportunizado à recorrente, por duas vezes, a apresentação de esclarecimentos e a juntada de documentos, os quais não foram suficientes para descaracterizar o descumprimento das normas do edital, tendo-lhe sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa”, frisou o chefe do Executivo londrinense.





A empresa que vai fazer a obra pediu R$ 1,6 milhão, praticamente o valor máximo da licitação. Entre os serviços que serão realizados estão melhoras na parte de alvenaria, revestimentos de paredes e teto, esquadrias, pisos, cobertura e instalação hidráulica e elétrica. O término previsto é de oito meses, a partir da assinatura da ordem de serviço.

