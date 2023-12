Lojas abrem na véspera do Natal e atraem consumidores para o Centro de Londrina

Em pleno domingo (24), o centro de Londrina está com a movimentação que mais lembra os dias de semana. Aproveitando a possibilidade de horário estendido da época de Natal, os empresários abriram as lojas e os consumidores corresponderam.





O fluxo mais intenso é observado nos estabelecimentos que comercializam roupas, sapatos e artigos em geral, como bijuterias e utensílios para a casa.

Moradora da zona oeste, a doméstica Margarete Teixeira foi para o Calçadão em busca de um presente para o amigo secreto da família.





“Durante a semana trabalho o dia todo, a noite tem os afazeres de casa. Só sobrou o domingo para poder comprar a lembrança para a revelação antes da ceia. Ainda bem que as lojas abriram”, contou.

Outras pessoas fizeram questão de garantir a própria lembrança para o final do ano. “Trabalho o ano inteiro, nada mais justo que comprar uma roupa para passar o Natal, outra para o Ano Novo”, brincou a atendente Vanessa Farias.





“O 13º ajuda a garantir essas compras, porque não pesa no orçamento do dia a dia”, acrescentou.



As lojas podem permanecer com as portas abertas neste domingo até 17h, mesmo horário dos shoppings. O que tem ajudado a atrair os clientes para a área central é a casa do Papai Noel, que vai contar com o bom velhinho até 15h.





“Já tinha levado minha filha no shopping para tirar foto. Como estava passando pelo Calçadão, vim aproveitar e garantir mais um registro, porque ela gosta”, comentou o vendedor João Paulo de Souza, que estava com a filha Beatriz, de três anos.





