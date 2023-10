Londrina abre 12 unidades básicas de saúde no 'Dia D' de vacinação

Londrina abriu 12 unidades básicas de saúde em todas as regiões da cidade para, das 10h às 16h deste sábado (21), colocar em dia as vacinas de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A mobilização é o chamado “Dia D”. Ela faz parte de uma ação nacional de multivacinação para combater os baixos índices de imunização que passaram a ser registrados no Brasil durante os últimos anos.





A campanha local teve lançamento na Unidade Básica de Saúde do Jardim Santiago, na região oeste. O secretário de Saúde de Londrina, Felippe Machado, esteve na UBS e comentou que a circulação de desinformação sobre o tema continua prejudicando a cobertura vacinal – abrindo brecha para o reaparecimento de doenças antes erradicadas, como a poliomielite (também chamada de paralisia infantil).

“As redes sociais usadas de forma equivocada acabam prejudicando em vários sentidos, e a vacinação é um exemplo muito vivo disso: pessoas sem o menor embasamento científico acabam externando opiniões, e essas opiniões reverberam de maneira irresponsável.”





“Temos que nos reinventar no dia a dia para tentar levar informação de qualidade a essas pessoas, mostrar a segurança da vacina. Todas as estratégias nós estamos tentando”, garantiu Machado.

Presente no Dia D em Londrina, o diretor-geral da Secretaria da Saúde do Paraná, César Neves, afirmou que os governos têm “obrigação” de recuperar o hábito da vacinação, já que, segundo ele, a meta vacinal de imunizar de 90% a 95% dos públicos-alvo começou a cair de forma “perigosa” no estado a partir de 2016.





“Ainda temos indicadores que nos preocupam principalmente nas vacinas para rotavírus, para hepatite A, hepatite B e também um alerta para o HPV dos meninos, que estamos em uma meta vacinal muito baixa”, detalhou o representante da Sesa.





