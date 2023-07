Londrina abre vagas para oficinas de culinária caribenha e maquiagem para pele negra

As oficinas serão no Centro de Oficinas para Mulheres, que fica na rua Valparaíso, 186, ao lado da avenida Higienópolis, no Jardim Guanabara. Podem participar mulheres acima de 18 anos. As vagas são limitadas. As interessadas podem se inscrever pelo WhatsApp: (43) 99945-0056.

A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres vai promover duas atividades com participação gratuita nesta semana em Londrina. As mulheres poderão participar das oficinas de Culinária Caribenha, nesta quinta-feira (27), e da Maquiagem para Pele Negra, na sexta-feira (28).

Alunas estrangeiras que vivem em Londrina e frequentam os cursos ofertados no Centro de Oficinas para Mulheres vão ensinar a preparar comidas típicas de seus países. O curso começa às 14h, nesta quinta.

As venezuelanas Oraimarus Torres e Yessenia Ismenia Torres vão ensinar a fazer empanadas, massa à base de farinha de milho, fritas e recheadas. Já Maribel Pietro Sevilla, de Cuba, vai ensinar a fazer o Patacón cubano, discos ou chips de bananas verdes fritas, que são aperitivos ou acompnhamentos para degustar com diferentes recheios e molhos deliciosos. São 15 vagas para a oficina de culinária.





As aulas serão ministradas na cozinha do Centro de Oficinas para Mulheres. De acordo com a gerente do COM, Carina Souza, todos os alimentos e materiais serão fornecidos pela própria sede. Carina afirma que a atividade coloca em perspectiva as mulheres de outros países que estão em Londrina e terão a oportunidade de compartilhar sobre suas origens por meio da gastronomia.

"É muito legal para elas, que são alunas dos cursos da nossa cada neste segmento, dividirem suas experiências de vida e também da culinária de suas terras. Todas elas aceitaram muito bem o convite para serem voluntárias e mostrarem as delícias de pratos que as representam. As empanadas e as patacones são muito conhecidas e tradicionais em diversos países, tendo diferentes formas de preparo, e as participantes conhecerão e poderão fazer na prática as versões venezuelana e cubana", valoriza.





Para a psicóloga e diretora de Empreendedorismo e Ações Educativas, Lisneia Rampazzo, a ação promove um intercâmbio cultural muito positivo e produtivo, benéfico a todas as mulheres. "Estamos felizes em poder oferecer uma atividade tão diferente e interessante. É importante ressaltar que, acima da parte gastronômica, que é apenas o pano de fundo, o mais legal é que as mulheres de outros países irão conversar e mostrar sua condição enquanto mulher de outras nacionalidades, podendo dialogar com as londrinenses a respeito de suas culturas, origens e realidades", reforça.

