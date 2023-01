Londrina: Acil, prefeitura e polícias criam núcleo para debater segurança

A Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) em parceira com Polícia Militar, Polícia Civil e secretarias de Defesa Social e Assistência Social criaram um núcleo para discutir e encampar ações de fortalecimento da segurança e combate à criminalidade em Londrina.





A criação desse núcleo, que terá reuniões mensais, foi feita na segunda-feira (30) na Acil. De maneira geral, na reunião foi levantado o diagnóstico de que os crimes graves, como latrocínios e homicídios, diminuíram com a intensificação do patrulhamento. Mas os arrombamentos, invasões e furtos vêm trazendo prejuízos ao comércio, serviços, setor público e à população.

“Tivemos uma conversa franca em busca de soluções para a segurança da cidade de Londrina, e chegamos à conclusão de que é preciso uma integração maior entre diferentes áreas relacionadas ao problema. Desta forma, lançamos um núcleo com reuniões mensais para avaliar os avanços de cada iniciativa. Isso vai trazer soluções e maior representatividade frente ao governo e ao município”, destaca Marcia Manfrin, presidente da Acil.





Para o tenente-coronel Nelson Villa, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, a união de forças é positiva: “A segurança pública é um problema que não abrange só a polícia na rua, e tampouco a investigação da Polícia Civil. É uma situação que atinge todas as pessoas. Ficou definido um processo de sinergia por meio do qual, mensalmente, nós pretendemos reunir diversos órgãos que complementam esse processo de combate à criminalidade para que seja feito uma discussão aberta, no sentido de que cada um possa complementar o outro no que tange suas atribuições”, ressalta.





O aumento de furtos e roubos vem sendo monitorado pela Polícia Civil, que está reforçando o setor responsável. “Desde o ano passado, a Polícia Civil vem monitorando o aumento de furtos e roubos. O alvo principal tem sido o cobre, tanto na espécie de fio, que eles extraem de escolas, comércios e residências, mas também vem chamando a atenção o alto índice de furtos de ar-condicionado, que teve um ápice no meio de 2022. A gente entendeu que seria o momento de intensificar uma investigação neste sentido. Nós tivemos, recentemente, a ascensão de delegados novos e optamos por reforçar o nosso contingente que atua em furtos e roubos. Nesta reunião, o objetivo era que as instituições conversassem para saber, dentro da atribuição de cada uma, quais as ações que podem ser efetivas”, revelou Fernando Amarantino Ribeiro, delegado-chefe da 10ª Subdivisão Policial de Londrina.





Ribeiro também esclareceu que a Polícia Civil tem um canal exclusivo para casos de furtos e roubos, que pode ser acionado pelo whatsapp (43) 3878-3040. “Acho que a articulação entre os atores, se todos compreenderem que é preciso juntar forças para enfrentar esse problema, é um grande passo”, comenta Juliana Catarino, da Secretaria Municipal de Assistência Social. A reunião também contou com a presença do tenente-coronel Marcos Tordoro, comandante do 30º Batalhão de Polícia Militar; o tenente-coronel Pedro Ramos, secretário municipal de Defesa Social; o diretor comercial da ACIL, Angelo Pamplona, e o superintendente Rodrigo Geara, entre outros participantes. (Com assessoria de imprensa da Acil)