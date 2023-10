Londrina ainda tem 3,2 mil casas sem luz

Até o início da manhã desta quinta-feira (5), 3,2 mil domicílios de Londrina permaneciam sem luz, segundo dados da Copel (Companhia Paranaense de Energia) devido a quedas de árvores e rompimento de fiação.





Equipes trabalharam ao longo da noite de quarta-feira (4) e madrugada, e seguem em campo nos reparos da rede elétrica nos pontos afetados pelo temporal que atingiu diversas regiões do Paraná. Foi possível reduzir o número de domicílios desligados no Estado de 167 mil, para 30 mil. Classificada pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) como tornado F2 – quando os ventos chegam a 100 km/h –, a tempestade provocou danos graves à rede, como quebra de postes e a queda de árvores sobre os cabos.

Região Norte





É a que concentra o maior volume de serviços emergenciais cadastrados para atendimento. São pouco mais de mil ocorrências a serem visitadas pelas equipes de serviços da Copel, que direciona os casos mais graves para a manutenção ou para a área de reconstrução de redes. O município mais atingido foi Apucarana (Centro-Norte), onde 33 mil consumidores estavam sem acesso à energia elétrica na quarta, número reduzido para 4 mil imóveis nesta manhã de quinta-feira.





Noroeste

Maringá tem 3 mil domicílios desligados. De forma geral, a zona lestes da cidade foi mais severamente atingida, no limite com Sarandi, que registrou danos severos à rede elétrica e tem aproximadamente 2 mil imóveis sem luz. Marialva (Região Metropolitana de Maringá) tem 1,5 mil domicílios sem energia. Em toda a região, são 710 chamados registrados para atendimento pelas equipes.





Oeste

Região atingida pela tempestade ainda na noite de terça (3), são 759 chamados para atendimento. Em Cascavel, as equipes conseguiram reduzir o número de domicílios sem luz em 90%. O município tem ainda 2 mil imóveis sem energia elétrica.





Importante

A Copel lembra que, em ocorrências climáticas como esta, é importante o cuidado com a segurança. A população deve manter distância de locais onde haja fios rompidos ou postes quebrados, e acionar a concessionária através do número 0800 51 00 116.





Falta de luz





A comunicação sobre falta de luz pode ser feita pelo telefone, mas também por meio do aplicativo para celulares, pelo site www.copel.com e pelo número de WhatsApp 41 3013-8973. Sem internet, o aviso ainda pode ser enviado à Copel por meio de mensagem de texto (SMS) para o número 28593, escrevendo as letras “SL”, de “sem luz”, mais o número da unidade consumidora, que se encontra destacada no cabeçalho da conta de luz.