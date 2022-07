Londrina: clima seco requer cuidados com a saúde

Considerando que os índices de umidade relativa do ar inferiores a 60% não são adequados para a saúde humana, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), os cuidados deverão ser redobrados nos próximos dias em Londrina. Até a próxima semana, a umidade relativa do ar na cidade se manterá entre 31% a 71%.

Dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) apontam que uma massa de ar seco predomina sobre todo o Estado e mantém o tempo estável, com temperaturas elevadas, principalmente no período da tarde nas regiões norte e noroeste. A baixa umidade é um alerta para os cuidados com a saúde, especialmente de quadros respiratórios como rinite alérgica e asma, assim como problemas na pele e desidratação.

Segundo o Ministério da Saúde, “o total de água existente no corpo dos seres humanos corresponde a 75% do peso na infância e a mais da metade na idade adulta. Tamanha importância não se dá apenas em relação à composição corporal, mas também no papel da água para o bom funcionamento do organismo e o transporte de nutrientes e oxigênio, além de outras funções vitais.”





O médico pneumologista em Londrina, Elias Ribeiro, explica que nesta época do ano ocorrem duas situações que provocam um processo inflamatório nas vias aéreas superiores, que são as variações de temperaturas (de calor para frio e vice-versa) e a presença de vento mais frio e seco.





