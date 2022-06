Londrina começa a adquirir câmeras para uniformes de guardas municipais

A Prefeitura de Londrina deu início ao processo de licitação para aquisição de “bodycams“, que são equipamentos individuais de filmagem agregados aos uniformes dos Guardas Municipais de Londrina. A Guarda Municipal já fez testes com alguns modelos de equipamentos.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





De acordo com secretário de Defesa Social, Pedro Ramos, o dispositivo é importante para a proteção do serviço da GM e vem salvaguardar o serviço prestado pelos guardas municipais. “O processo foi inicializado após fazermos a prova de conceito, que aplicamos em alguns, por um período, dentro do serviço. Isso nos possibilitou observar os aspectos positivos e negativos que essa nova ferramenta, eventualmente, poderia causar na prestação dos serviços”, contou.

Continua depois da publicidade





A Secretaria Municipal de Defesa Social pretende adquirir 24 equipamentos de filmagem e um "dock station", que é um dispositivo eletrônico que permite expandir a conectividade e adicionar mais portas USB, leitor de cartões de memória e conexão via cabo de rede em computadores. Com isso, a Guarda Municipal poderia armazenar com mais segurança os arquivos gerados durante o serviço.







“Ainda que tenham sido apontados os aspectos positivos e negativos, o que prevaleceu foi a transparência na prestação do serviço da GM, que sempre foi pautado na legalidade e dos protocolos da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Senasp”, reforçou Ramos.