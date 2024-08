Londrina começa novo período sazonal da dengue com 52 casos

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) do Paraná divulgou nesta terça-feira (20) o primeiro boletim epidemiológico da dengue que compreende o novo período sazonal da doença. De acordo com o informe da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, foram registrados 487 novos casos de dengue e nenhum óbito.





O Paraná contabiliza ainda 3.739 notificações, sendo que 2.403 casos estão em investigação. Em Londrina foram registrados 52 confirmações da doença; em Cambé (Região Metropolitana de Londrina) são 15 casos; Apucarana (Centro-Norte) está com 35 positivações e Jacarezinho (Norte Pioneiro) apresenta 20 casos. De acordo com o boletim, Maringá (Noroeste) é o munícipio com mais casos confirmados - 110.





O novo período vai do dia 28 de julho de 2024 até julho de 2025. A data exata do término do período dependerá da publicação do calendário epidemiológico do ano que vem.







Ao todo, 228 municípios já registraram notificações da doença que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 92 possuem casos confirmados.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: