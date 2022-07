Londrina: Concurso da Guarda Municipal tem 8.942 inscrições efetivadas

A Prefeitura de Londrina divulgou nesta terça-feira (12) o relatório de inscrições para o Concurso Público da Guarda Municipal de Londrina. Segundo o levantamento, foram feitas 12.201 inscrições, das quais 3.259 não efetivaram o pagamento da taxa. Assim, 8.942 inscrições estão homologadas para o certame, que oferta 50 vagas para contratação imediata mais cadastro de reserva.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





O período de inscrições para o Concurso Público da Guarda Municipal foi de 10 de junho a 7 de julho, sendo que o boleto com a taxa de inscrição poderia ser pago até o dia 8 de julho.

Continua depois da publicidade





A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci, explicou o saldo das inscrições é positivo. “O número de quase nove mil candidatos pagantes é ótimo; e a relação candidato/vaga não é algo que o candidato deve se ater. O candidato deverá chegar tranquilo (para as provas), fazer seu papel e, inclusive, pensar que ele pode não estar entre os 50 primeiros agora, mas que está no cadastro de reserva. É possível que a Prefeitura faça novas convocações, no futuro”, comentou.





Os candidatos devem conferir, na quarta-feira (13), a publicação do edital com informações das inscrições. O documento será disponibilizado às 17h na página da COPS-UEL (Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina), responsável pelo concurso.





Caso o nome do candidato não conste na lista de inscrições efetivadas, mesmo tendo cumprido todos os requisitos, ele poderá solicitar recurso e encaminhar cópia escaneada do documento de arrecadação bancária junto com o comprovante de pagamento. Também podem ser solicitadas correções dos dados cadastrais digitados incorretamente, como o número de documentos de identificação, endereço e demais informações pessoais.

Continua depois da publicidade





O prazo para interpor recurso será de dois dias úteis, contados a partir da publicação do edital de inscrições. A solicitação deve ser enviada exclusivamente para o e-mail [email protected]





Dentre as 8.942 inscrições homologadas, o relatório da SMRH (Secretaria Municipal de Recursos Humanos) registrou a inscrição de 6.588 candidatos homens e 2.354 candidatas mulheres. Em relação à reserva especial de vagas, 61 candidatos se declararam como PCD (Pessoa com Deficiência) e 1.211 autodeclararam como afro-brasileiros.





De acordo com a secretária municipal de Recursos Humanos, o balanço das inscrições efetivadas indicou o perfil do candidato para o Concurso da Guarda Municipal. Agora, é preciso que todos os efetivados acessem os editais oficiais e se preparem para as provas objetiva e discursiva, que serão aplicadas em 7 de agosto. “É hora de se preparar para a prova objetiva e discursiva, conferir quando for publicado o cartão com local e horário das provas. Podem sim se preparar também para o Teste de Aptidão Física, mas o enfoque maior tem que ser na etapa seguinte, que são as provas. Não tentem fazer tudo ao mesmo tempo, se preocupando com tudo. E quem está inscrito, e é efetivamente candidato, deve acessar sempre as páginas oficiais, onde publicamos os editais e informações oficiais”, acrescentou.





Para confirmar a autodeclaração dos afro-brasileiros, os candidatos mais bem classificados que se inscreverem com esse perfil serão convocados para participar da banca para convalidação. O edital de convocação deve ser publicado em 22 de agosto, e as entrevistas de confirmação estão previstas para os dias 27 e 28 de agosto.





Já os candidatos que concorrem nas vagas PCD tiveram que encaminhar, no ato de inscrição, o laudo médico contendo as informações da deficiência. O resultado de análise dos laudos será divulgado em 29 de agosto, em edital na página do concurso.