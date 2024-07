Londrina deve superar média histórica de chuvas para o mês de julho nesta quarta

Londrina deve superar a média histórica de chuvas para meses de julho ainda nesta quarta-feira (10), segundo estimativa do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). O município registrava, até as 13h30 desta quarta, 62,4 milímetros de chuva acumulada. O recorde para um mês de julho é de 66,6 milímetros.





O Simepar (Sistema Meteorológico do Paraná) prevê para o restante do dia mais 7,4 milímetros de chuva. Se as previsões se concretizarem, os números históricos devem ser superados até as 20h.





Na última segunda-feira (8), o Portal Bonde noticiou que o alto volume de água chegaria a Londrina depois de 41 dias de absoluta seca. Todos os municípios das regiões Norte e Noroeste também foram atingidos.

Somente nesta terça-feira (9), Londrina anotou 36,6 milímetros de chuva. Já na segunda-feira, foram 16,2 milímetros. Até a tarde desta quarta, choveu mais 9,6 milímetros.