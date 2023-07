Londrina: duplicação da avenida Octávio Genta vai custar até R$ 12,4 milhões

Hoje uma avenida que “morre” em terrenos vazios, a Octávio Genta deverá aumentar e chegar até o outro extremo do mapa. A Prefeitura de Londrina está nos trâmites finais para licitar a duplicação da via, numa extensão de aproximadamente 1,2 quilômetro, totalizando 36.622,82 metros quadrados de área pavimentada com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).





O edital para contratar uma terceirizada está sendo analisado pela Procuradoria Geral do Município, que confere se a lei de licitações está sendo observada, o que é um procedimento padrão.

A obra vai ligar a região do Terra Bonita e do Alphaville ao Vivendas do Arvoredo, com as novas pistas chegando até o final da avenida Waldemar Spranger, passando por baixo do viaduto da PR-445, na zona sul. “É uma obra importante e que vai dar condição para que os moradores dos condomínios e dos distritos tenham outra alternativa que não seja a avenida Madre Leônia Milito para chegar ao centro da cidade. Nossa expectativa é publicar o edital nos próximos dias”, destacou Marcelo Canhada, secretário municipal de Planejamento.





A construção terá custo máximo de R$ 12,4 milhões, sendo metade do dinheiro oriundo do Governo do Estado – por meio do Paranacidade – e o restante recurso próprio do município.





