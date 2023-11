Londrina e Cambé: Problema operacional afeta abastecimento de água

Devido a problemas operacionais no Sistema Cafezal, bairros das regiões Central, Oeste e Sul de Londrina e Leste de Cambé, estão com o abastecimento de água comprometido nesta quinta-feira (16). Conforme a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), por volta das 11h30, ainda não havia previsão para concluir a manutenção.





A população precisa prioriza o uso da água para alimentação e higiene pessoal. Atividades que demandam grande volume devem ser adiadas.





Os principais bairros afetados são atendidos pelo reservatório Elevado Higienópolis, que são as vilas Ipiranga, Garcia, Ernest, Boa Vista, Agari, Shimabokuro, Menegazzo, Pietraróia e o Centro de Londrina.

Ainda serão afetados a Estância Ibirapuera, Vila Hípica, Jardim Jockey Club, C. H. Gávea, Jardim Olga, Jardim Messiânico, Jardim Bandeirantes, Res. Portal dos Bandeirantes, Cj. Res. Orion, Parque Rodocentro, Jardim Arthur G. dos Santos, Jardim das Araucárias, Jardim Country Club, Jardim Santo Antônio, Jardim Palermo, Jardim Shangri-Lá A, Jardim do Norte, Vila Vitória, Vila Aurora, Jardim Bancários, Jardim Campo Belo, Jardim San Remo, Pq. Residencial Alvorada, Jardim Coroados, Jardim Veraliz, Vila Brilha, Jardim Baldan, Jardim Alvorada, Jardim Dom Bosco, Vila Judith, Jardim Andrade, Jardim Sumaré, Jardim Champagnat, Jardim Iguaçu, Jardim Leonardo da Vinci, Jardim Araxá 1 e 2, Jardim D'Ático, Parque Jamaica, Parque Residencial Pinheiros, Jardim Sabará 1 e 3, Jardim Olímpico, Jardim Colúmbia A, B, C e D, Cafezal, Estância Senhorinha, C.H. Avelino Vieira, Jardim Maracanã, João Turquino, Parque Universidade 1 e 2, Royal Forest, Golden Hill Residence, Gleba Esperança, Jardim Ipanema, C.H. Lauro Gomes da Veiga, Jardim Delta, Res. Napoli, Vila Industrial Aurora, Vale do Rubi, Jardim Hedy, Jardim Quebec, Jardim Kenedy 1, Jardim Presidente, Jardim Itamaraty, Jardim Coimbra, Pq. Res. Jan Niedziejko, Jardim Versalhes 2, Jardim Tóquio, Central Park Residence, Jardim Universitário, Jardim Tamandaré, Parque Canaã, Vila Assis, Vila Pimenta, Parque do Lago Juliana, Jardim Lima Azevedo, Jardim Montreal, Jardim Maringá, Chácaras Gomes, Colina Verde, Jardim Alto da Colina 1 e 2, Conj. Res. Água Verde, Jardim Versalhes 1 e Novo Sabará, em Londrina, e os jardins Novo Bandeirante 1 e 2 e Silvino 1 e 2, além do Jardim Riviera, em Cambé.





Vale lembrar que os clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. Conforme a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.





Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.